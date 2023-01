Tosca è giallorosso | la conferma arriva direttamente dal Gaziantep

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAlinsta per tornare a vestirsi di. Si attende solo l’ufficialità da parte della Lega di serie B e del Benevento, ma l’affare è praticamente definito. Ladalla Turchia, precisamente dal, club che il mancino rumeno si appresta a salutare per fare ritorno nel Sannio. Il club turco ha diramato un comunicato stampa annunciando la trattativa in corso con il Benevento e l’assenza del giocatore dalla lista dei convocati per il prossimo match di campionato contro l’Ankaragücü. “È stato concesso il permesso ad Alin, uno dei giocatori della nostra squadra di calcio professionistica, di trattare il proprio trasferimento con il club italiano del Benevento Calcio. Alin ...

Benevento . Si entra nel vivo del mercato. Dopo l'arrivo di Pettinari, c'è un altro attaccante nel mirino. Pasquale Foggia sta ... Il diesse napoletano ha trovato l'accordo con Alin

