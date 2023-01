Dunque sial, con la reclusione da 3 mesi a 3 anni , a seconda della gravità del fatto. Nel testo, c'è anche un elenco degli "atti osceni" che meriterebbero "una repressione penale e ...ROMA - Fratelli d'Italia vuole ilper i clienti delle prostitute (ma solo se si appartano in automobile, in appartamento no) e per chi va in giro nudo, soprattutto "gli immigrati", sottolineano i meloniani. Il partito della ...

FdI vuole il carcere per i clienti delle prostitute e per chi si apparta in auto: "Torni il reato contro il b… la Repubblica

“Torni il carcere per gli atti osceni in luogo pubblico”: ecco la proposta di legge firmata Fratelli d’Italia La Stampa

Camera: proposta FdI, torni carcere per atti osceni in pubblico LAPRESSE

Rocco Siffredi visita in carcere Chico Forti, l’appello alla politica: “Combatte con dignità, fate pre... Il Riformista

Io, Nicoletta Dosio, militante NO TAV e incarcerata per resistenza L'INDIPENDENTE

A Fratelli d’Italia tutto questo non basta però: il partito vorrebbe che il carcere fosse previsto praticamente per ... Anziché fare passi avanti verso il futuro, vorrebbe insomma tornare a quando gli ...Stretta sugli atti osceni in luogo pubblico. È quanto prevede una proposta di legge di Fratelli d'Italia a prima firma del viceministro Edmondo Cirielli che modifica il codice penale ripristinando il ...