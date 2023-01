(Di venerdì 27 gennaio 2023) AGI - Stretta sugliin luogo pubblico. Lo prevede una proposta di legge di Fratelli d'Italia a prima firma del viceministro Edmondo Cirielli che punta a ripristinare ilper questo tipo di reato. Nel ‘mirino' anche iche saranno “nti da pesanti sanzioni amministrative”. Questa proposta di legge - assegnata alla Commissione Giustizia di Montecitorio - dunque, introduce nuovamente la fspecie penale diin luogo pubblico “quale – si legge nel testo - reato penale e non mero illecito amministrativo”. E dunque “chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, si mostra nudo o compie” deve essere punito – ...

AGI - Stretta sugli atti osceni in luogo pubblico . Sono state entrambe assegnate alla Commissione Giustizia della Camera in sede referente due proposte targate FdI e firmate dal viceministro Edmondo ...ROMA. Sono state entrambe assegnate alla Commissione Giustizia della Camera in sede referente due proposte targate Fdi e firmate dal deputato e sottosegretario agli Esteri Edmondo Cirielli : la prima ...

"Torni il carcere per gli atti osceni" e "multe in arrivo" per i clienti delle lucciole AGI - Agenzia Italia

Proposta di legge di Cirielli (Fdi): "Torni il carcere per atti osceni in pubblico" RaiNews

La proposta choc di FdI: "Troppi immigrati nudi per strada, serve il carcere". Galera anche per i clienti del… la Repubblica

In carcere i clienti delle prostitute: ma solo se in auto AlessioPorcu.it

Rocco Siffredi visita in carcere Chico Forti, l’appello alla politica: “Combatte con dignità, fate pre... Il Riformista

La nuova priorità di Fratelli d’Italia: reintrodurre il reato di atti osceni in luogo pubblico. La proposta è del viceministro Cirielli.Milano, 28 gen. (Adnkronos) – Nel 2022 a livello nazionale si è registrato il dato “estremamente negativo di un suicidio ogni 5 giorni” in carcere e nel Distretto milanese di 15 suicidi nell’intero an ...