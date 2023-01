(Di venerdì 27 gennaio 2023) Domani, sabato 28, in molte piazze italiane ci saranno le "a Salute". L'Associazione italiana per la ricerca sul cancro ha molti progetti per studiare l'nel campo'oncologia. "C'è un interesse vulcanico per questo tema" confermano i...

Si studiano ancora a distanza. Il computer che cerca di capire, con i mezzi che ha, come funziona un uomo. L'uomo che prova a fidarsi e chiede al computer di aiutarlo a curarsi. Oggi l'intelligenza ...LA GIORNATA DELLESabato 28 gennaionelle piazze le "della Salute", iniziativa organizzata dalla Fondazione AIRC. I volontari distribuiranno reticelle dirosse coltivate ...

Prevenzione tumori, sabato 28 gennaio tornano le «Arance della Salute» Airc Corriere della Sera

Tornano le arance della salute. Sostieni la ricerca UniBa

Tornano le arance dell'Airc per battere i tumori. E in aiuto dei malati ora arriva l'intelligenza artificiale la Repubblica

Le arance della legalità tornano a Bagno a Ripoli | Bagno a Ripoli Comune di Bagno a Ripoli

Sabato tornano le "Arance della salute" a sostegno dell'Airc Prima Milano Ovest

Domani, sabato 28, in molte piazze italiane ci saranno le "Arance della Salute". L'Associazione italiana per la ricerca sul cancro ha molti ...Come ogni anno tornano le arance per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro. I volontari AIRC vi aspettano sabato 28 gennaio in piazza Vittorio Emanuele II, dalle ore 8 fino ad esaurimento ...