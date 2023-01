Torino | Lukic in uscita | il Fulham rilancia

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Dopo aver trovato l’accordo con il Verona per Ilic, ilpotrebbe cederealche hato per il centrocampista Dopo aver trovato l’accordo con il Verona per Ilic, ilpotrebbe cederealche hato per il centrocampista. Secondo quanto riportato da Tuttosport, gli inglesi avrebbero alzato l’offerta tra i 9 e i 10 milioni più bonus e un ingaggio netto a 2 milioni per il giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.