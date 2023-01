Dopo aver trovato l'accordo con il Verona per Ilic, ilpotrebbe cedere Lukic alche ha rilanciato per il centrocampista Dopo aver trovato l'accordo con il Verona per Ilic, ilpotrebbe cedere Lukic alche ha rilanciato per il ......00 Trapani - Cantù 67 - 82 16:00 Baltur Cento - Ferrara 84 - 65 17:00- Treviglio 89 - 81 ...30 Bologna - Cremonese 1 - 1 20:45 Inter - Empoli 0 - 1 CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:15- ...

Torino, Lukic verso la Premier: il Fulham offre 10 milioni Tuttosport

Calciomercato Torino, dall’Inghilterra: Fulham su Lukic Toro.it

Torino, il Fulham alza l'offerta per Lukic Calciomercato.com

TORINO, OFFERTA DEL FULHAM PER LUKIC - Sportmediaset Sport Mediaset

Torino, il Fulham vuole Lukic GianlucaDiMarzio.com

Nella giornata di giovedì sembrava tutto fatto per il passaggio di Ivan Ilic alla corte di Igor Tudor, in quel di Marsiglia, ma il ...I Red Devils hanno acquistato diversi top player negli ultimi anni. Svolta in arrivo nel centrocampo del Torino, a pochi giorni dalla fine del mercato invernale: l'arrivo di Ivan Ilic dal Verona sping ...