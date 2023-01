Tommy Paul non fa lo scherzo a Sinner e Musetti | il ranking ATP degli italiani dopo gli Australian Open Berrettini terza forza

(Di venerdì 27 gennaio 2023)avrebbe potuto tirare un cattivoa Jannike Lorenzose avesse sconfitto Novak Djokovic nella semifinale2023. Lo statunitense avrebbe infatti superato i due tennistinelATP se fosse riuscito nell’impresa di battere il fuoriclasse serbo, ma l’americano non ha potuto nulla contro lo strapotere del balcanico e ha ceduto in tre set. L’atto conclusivo di domenica 29 gennaio tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas metterà in palio il numero 1 al mondo (chi vince volerà al comando, chi perde sarà terzo, in mezzo ci sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz), ma per il resto è definita la graduatoria che avremo lunedì 30 gennaio al termine del primo Slam della ...

Partendo pure da un pregresso di 0 - 5 come nel caso di Karen Khachanov contro Tsitsipas e da una dimensione talmente diversa come quella dicon Djokovic che i due non si erano mai ...Nessuna sorpresa nelle due semifinali maschili , saranno Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas a contendersi il titolo degli Australian Open 2023. Onore ae Karen Khachanov, protagonisti di due eccellenti percorsi in questi 10 giorni a Melbourne Park e comunque autori di due più che discrete prove quest'oggi. Ma avremo la finale che ci si ...

Partendo pure da un pregresso di 0-5 come nel caso di Karen Khachanov contro Tsitsipas e da una dimensione talmente diversa come quella di Tommy Paul con Djokovic che i due non si erano mai incrociati ...Il video con gli highlights della sfida tra Novak Djokovic e Tommy Paul, sfida valevole per la semifinale degli Australian Open 2023.