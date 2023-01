Tomb Raider | Phoebe Waller-Bridge sta sviluppando una serie tv per Amazon

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Le avventure di, con protagonista Lara Croft, sembrano destinate a diventare unatv targatasviluppata da. Il mondo disembra destinato ad arrivare sul piccolo schermo grazie a unatv sviluppata daper. L'adattamento per il videogioco fa parte dei progetti che rientrano all'interno dell'accordo stretto dall'artista con lo studio.non sembra farà parte del cast e sarà coinvolta come sceneggiatrice dellache racconterà le avventure di Lara Croft, la protagonista di ...

... dopo il nuovo progetto Sign Here che vede la cooperazione tra i due, arriva la notizia della nuova serie su: sarà la nostra Fleabag a scriverne la sceneggiatura. D'altronde l'attrice ha ...The Hollyood Reporter ha annunciato che Amazon ha dato il via libera per la realizzazione di una serie TV di. Lo sviluppo è ancora nelle fase iniziali, ma sappiamo chi si occuperà della ...

