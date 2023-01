Titanic torna al cinema | Quando esce il remake del colossal di James Cameron?

(Di venerdì 27 gennaio 2023)al! Per il 25esimo anniversario del film di, sinelle sale per rivivere la tragica storia del transatlantico e dell’amore tra Jake e Rose. Il kolossal vincitore di ben 11 Academy Ward tra cui come miglior film, miglior regia, costumi, colonna sonora e montaggio, riin una nuova versione.sarà infatti presentato in versione 3D e 4K al, dal 9 febbraio 2023 in occasione dell’avvicinarsi di San Valentino, per far rivivere al pubblico l’emozionante racconto della nave da sogno affondata nel 1912, dopo le prime ore del suo viaggio inaugurale a causa dello scontro con un iceberg.– il successo senza tempo Sin dal suo esordio nel 1998, ...

Una versione rimasterizzata di '', il film di James Cameron pluripremiato agli Academy Award,nelle sale cinematografiche in 3D durante il periodo di San Valentino: con un cast guidato ...... distribuita da The Walt Disney Company Italia,nelle sale cinematografiche in 3D durante il ...ricca di azione ambientata nello sfortunato viaggio inaugurale dell'" inaffondabile ", all'...

Titanic torna al cinema per San Valentino Ciak Magazine

Titanic torna al cinema a 25 anni dalla prima - MetroNews Metro

Titanic torna al cinema: ecco perché Cameron lo ha voluto per San Valentino QUOTIDIANO NAZIONALE

Titanic: aprono le prevendite per il ritorno in sala del cult Orgoglio Nerd

Titanic torna al cinema: quando si vedrà in Italia. Le nuove spedizioni sul relitto QUOTIDIANO NAZIONALE

Una versione rimasterizzata di Titanic, il film di James Cameron pluripremiato agli Academy Award®, torna nelle sale cinematografiche in 3D durante il periodo di San Valentino: con un cast guidato dai ...Sono ufficialmente aperte le prevendite dei biglietti per il celebre film di James Cameron, “Titanic”, che tornerà nelle sale italiane in 3D dal 9 febbraio in occasione del 25° anniversario, distribui ...