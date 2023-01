“Tira una brutta aria attorno alla Juve | vogliono retrocederla in Serie B?” Tuttosport

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 27 gennaio 2023)lancia l’rme:una, che ci sia un disegno per spedirla inB? “unaa Roma. Gelida e ficcante. E non perché stiamo vivendo l’inverno. Dalle parti della Procura federale soffiano venti che non promettono nulla di buono per il popolontino che, civilmente, si sta organizzando per una protesta annunciata come clamorosa e impattante.un’nella capitale che potrebbe portare laal Polo Nord: da meno 15 a forse anche più del doppio! Un salto del gambero che potenzialmente la porterebbe alle soglie della zona rossa: quella che separa la ...