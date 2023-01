«Timidi ribelli» | i corsi rivolti a bambini | adolescenti e adulti di Pandemonium Per riscoprirsi in teatro

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Aldi Loreto prosegue il quinto anno di laboratori teatrali per tutte le età a cura della storica compagnia teatrale. Non semplici, ma spazi di sperimentazione, ricerca e creazione artistica. Ne abbiamo parlato con Flavio Panteghini: «Il laboratorio teatrale pone al centro del lavoro la persona, che grazie all’incontro con il linguaggio teatrale riscopre in sé la necessità di esprimersi per riappropriarsi della propria integrità, per rimettere in funzione tutte le sue risorse vitali»