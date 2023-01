Ti ricordi… Maickel Ferrier | famoso per il manichino razzista impiccato nella curva dei tifosi dell’Hellas Verona

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Neanche un minuto. In Serie A non ci ha giocato neppure un minuto eppure la sua impronta c’è ancora, suo malgrado. L’eco di un’impronta, più che altro: perché a gridarlo “impronta” ti torna dietro “onta”, “onta”, “onta”. E fu un’onta a tutti gli effetti quella che a soli 20 anni subì. Un ragazzone olandese alto un metro e novanta per novantacinque chili che nel 1996 giocava nel Volendam: modesta formazione dell’Eredivisie senza grosse individualità, tra i compagni più conosciuti la futura meteora leccese Govedarica e il portiere futuro campione d’Europa col Feyenoord Zoetebier. Un’epoca in cui inizia a muovere i primi passi come procuratore Mino Raiola, di base in Olanda, aveva già portato in Italia Brian Roy, al Foggia, e intravedeva in quel centrocampista possente un buon potenziale. D’altronde all’epoca la Serie A era nettamente il ...