(Di venerdì 27 gennaio 2023) Sette rapine in meno di un mese neidella stessa catena in provincia di Monza e Brianza e nel circondario. Colpi a Desio, Paderno Dugnano, Senago, Garbagnate Milanese, Milano, Nova Milanese e per ultimo a Muggiò dove due-...

Gliusavano sempre la stessa tecnica e anche la stessa auto, una Smart. Il 42enne ... 'Dammi i soldi se no ti sparo, ti, apri la cassa', diceva per terrorizzare i dipendenti. Secondo ...Gliusavano sempre la stessa tecnica e anche la stessa auto, una Smart. Il 42enne ... "Dammi i soldi se no ti sparo, ti, apri la cassa", diceva per terrorizzare i dipendenti. Secondo ...

"Dammi i soldi o ti ammazzo": arrestati rapinatori seriali Prima Monza

"Ti ammazzo", arrestati i rapinatori (col reddito di cittadinanza) "affezionati" dei negozi del pulito MonzaToday

Muggiò, rapinatori seriali col reddito di cittadinanza: due arresti IL GIORNO

Minaccia la ex sotto casa: "Ti ammazzo". Arrestato 40enne La Repubblica

Il capo delle "nuove leve" di Cittanova: «Se trovo una pistola ... Corriere della Calabria

I carabinieri hanno ricostruito la serie di colpi messi a segno dai due, sempre con la stessa tecnica: una volta alla cassa minacciavano i dipendenti: ...Hanno messo a segno una seria di colpi prendendo di mira i Tigotà. Il modus operandi sempre lo stesso: entravano come normali clienti poi, armati di ...