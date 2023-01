The Voice Senior streaming | dove vedere le puntate in tv e replica

Leggi su cubemagazine

(Di venerdì 27 gennaio 2023) THE. Il talent show targato Rai 2 torna da venerdì 13 gennaio 2023 con la nuova edizione e un cast rinnovato, da conduttore a coach. Ecco di seguitolein chiaro in tv,. SCOPRI TUTTO SU #THEThelein tv eIl talent show Theandrà in onda in prima serata su Rai 2 il sabato a partire da venerdì 13 gennaio alle ore 21:20. Sarà possibile seguire la diretta anche indal sito raiplay.it/dirette/rai1 ...