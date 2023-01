The Quiet Girl | la prima clip in anteprima del film candidato agli Oscar 2023

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ecco per voi laufficiale delThe, diretto da Colm Bairéad.come migliorinternazionale; dal 16 febbraio al cinema Fresco di nomination per glinella categoria di Migliorinternazionale; Ufficine Ubu è orgogliosa di presentare, laufficiale delThe. Sotto la regia di Colm Bairéad; dopo il grande successo ottenuto nel Regno Unito, come migliorindipendente, Theè pronta a conquistare il grande schermo. Adattamento cinematografico di ...

... Jovan Armand ("Second Chances") è Pedro Pena; Marta Milans ("White Lines") interpreta Rosa Vasquez; Cooper Andrews ("Walking Dead") nei panni di Victor Vasquez; e con Djimon Hounsou ("A...65 è scritto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods, noti per aver co - scritto APlace e ...il loro banner Beck/Woods insieme al creatore di Evil Dead e al regista di Doctor Strange in...

The Quiet Girl, il nuovo trailer del film [HD] MYmovies.it

The Quiet Girl: la prima clip ufficiale in italiano del film candidato agli ... ComingSoon.it

The Quiet Girl e quella bambina in Irlanda | HotCorn.com The Hot Corn Italy

The Quiet Girl è un antidoto al brusio del mondo ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Oscar nomination: favoriti “The Fabelmans”, “Gli spiriti dell'isola” e “Everything Everywhere All at ... Il Sole 24 ORE

La Sony ha diffuso alcune ore fa il secondo trailer di 65, thriller fantascientifico scritto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods ...La 'Quiet Mode' arriva su Instagram, la modalità che servirà a non ricevere notifiche dai nostri amici e in generale dagli utenti ...