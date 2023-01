Texas | “brutale isolamento” | class action dei detenuti nel braccio della morte

(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) – I 185delinhanno avviato unacontro lo Stato accusandolo di violare i loro diritti costituzionali, imponendo una “detenzione in”, che in alcuni casi va avanti da oltre 20 anni. Nel ricorso si accusano quindi le autorità texane di adottare “punizioni crudeli e inusuali” contro i condannati ache sono“in condizioni devastanti”. Circa 80% deiè inda oltre 10 anni, 23 anni in un caso. “Le condizioni delsono tra le più brutali del Paese, i ricorrenti chiedono che vengano sottratti ...

