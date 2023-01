(Di venerdì 27 gennaio 2023) . La tragedia si è consumata giovedì sera al binario 9 dello scalo ferroviario dell’Esquilino. Terribile la scena che si è presentata ai soccorritori intervenuti sul posto, con il corpo della vittima – un cittadino italiano di 48 anni – trovato decapitato e martoriato dall’investimento. Dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un tragico incidente. Ilsarebbe scivolato sui binari nel tentativo di recuperare la valigia che era terminata sulla linea ferrata. Poi il dramma, causato da unche stava rientrando in deposito, in quel momento senza passeggeri a bordo. L'articolo proviene da Italia Sera.

... la sede è a Ferrara, in transito verso le e - Valley e da tempo hatempo e risorse per ... In altrideve aumentare l'offerta di macchine elettriche, per il momento frenate dagli ...da un treno in stazione, perde la vita un 48enne . La tragedia si è consumata giovedì sera al binario 9 dello scalo ferroviario dell'Esquilino. Terribile la scena che si è ...

Termini: investito da un treno in stazione, morto un 48enne RomaToday

Roma Termini, travolto e ucciso da un treno: stava cercando di recuperare il trolley incastrato tra il vagone e la banchina Corriere Roma

Roma, uomo morto travolto dal treno a Termini: stava cercando di recuperare il trolley incastrato tra il vagon ilmessaggero.it

Roma, trolley incastrato: uomo muore travolto da treno a Termini TheSoundcheck

Sostenibilità, la maggior parte delle aziende non ha mai investito Forbes Italia

Termini: investito da un treno in stazione, perde la vita un 48enne. La tragedia si è consumata giovedì sera al binario 9 dello scalo ferroviario dell’Esquilino. Terribile la scena che si è presentata ...Ma con molti punti oscuri da chiarire: ieri sera intorno alle 22, un uomo è stato trovato morto con la testa decapitata, all'altezza del binario 9 alla stazione Termini di Roma ... una persona è stata ...