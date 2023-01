(Di venerdì 27 gennaio 2023) Teononpiù il conduttore del programma televisivo Le. La sua assenza nell’ultima puntata di martedì aveva fatto sollevare qualche domanda tra gli spettatori dello show di Italia Uno. Ora a confermare l’allontanamento diè la stessa Mediaset con un comunicato ufficiale. Nel documento pubblicato dall’emittente si legge che ora«si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia 1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento». A prendere il suo posto, e affiancare Belen Rodriguez nella conduzione del programma,il comico Max Angioni, che finora ha ricoperto il ruolo di ospite fisso. Nel comunicato pubblicato da Mediaset, però, non vprecisato il motivo dell’allontanamento di ...

L'annuncio è arrivato tramite un comunicato stampa rilasciato da Mediaset , nel quale si legge: "Come previsto e in accordo con Mediaset,, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con ...Belen Rodriguez: ecco chi sarà al suo fianco nelle prossime puntate de Le Iene Mediaset , sempre in questo comunicato, dopo aver rivelato chenon sarà più alla conduzione del programma ...

Teo Mammucari lascia Le Iene: l'annuncio ufficiale e il nome del nuovo conduttore Today.it

Teo Mammucari lascia Le Iene: Nuovi progetti su Italia1 ecco chi lo sostituirà nelle prossime puntate Fanpage.it

Teo Mammucari via dalle Iene, a condurre ci sarà un interno. L'indiscrezione sulla lite dietro l'addio Open

Le Iene: Belén Rodriguez conduce senza Teo Mammucari. Il motivo «Una lite clamorosa» Vanity Fair Italia

Mediaset, Teo Mammucari lascia le Iene Agenzia ANSA

Dopo l’ultima puntata de Le Iene si sono diffuse tantissime ipotesi sui motivi dell’assenza di Teo Mammucari. Dopo giorni d’ipotesi e supposizioni alla fine è arrivato il comunicato ufficiale ...In questi giorni le voci circolate parlavano di una furiosa lite tra Teo Mammucari e l’ideatore de Le Iene, Davide Parenti, che avrebbe poi ...