Teo Mammucari lascia Le Iene

(Di venerdì 27 gennaio 2023) TeoComunicato Mediaset Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo, dopo 12 mesi esatti alla guida dellecon Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento. La conduzione delle prossime puntate dellesarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belén alla guida. Mediaset ringraziaper il contributo assicurato negli anni a uno dei programmi più noti e di successo della tv italiana, e augura buon proseguimento di lavoro a Max Angioni: l’attore ha debuttato allequest’anno e ha già dimostrato perfetta sintonia con il linguaggio e lo stile del programma.

Lo scorso martedí 24 gennaio, in prima serata, c'è stato l'appuntamento settimanale con Le Iene, lo show condotto da Belen Rodriguez e, in onda su Italia 1. Ma nella puntata del 24 gennaio c'è stata un'assenza importante che non è sfuggita ai telespettatori:non era presente in studio e Belen Rodriguez ha ...Secondo i ben informati, il conduttore ha dato forfait per via di un feroce battibecco con l autore principale del programma. Voci di corridoio insinuano chee Davide Parenti sono stati protagonisti di una lite furibonda che ha compromesso forse definitivamente la stagione del programma d inchiesta Le ...

Il giallo si allunga su Le Iene, il popolare programma televisivo di Italia 1, per via di un'assenza non certo di poco conto: quella del conduttore del programma Teo Mammucari che, nel corso ...