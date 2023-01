Teo Mammucari lascia Le Iene | “Lite clamorosa con l’ideatore dello show Davide Parenti”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) TeoLe: “con” Dopo l’assenza nell’ultima puntata, in onda su Italia 1 lo scorso 24 gennaio, e i rumors che parlavano di unatra Teode Le, adesso è ufficiale: il conduttoreil programma. A comunicarlo è la stessa Mediaset in un comunicato: “Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo, dopo 12 mesi esatti alla guida dellecon Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento”. “La ...

Il giallo si allunga su Le Iene, il popolare programma televisivo di Italia 1, per via di un assenza non certo di poco conto: quella del conduttore del programmache, nel corso dell ultima puntata, ha lasciato il timone alla sola Belén Rodriguez non comparendo il video. Il motivo non è stato reso noto dalle fonti ufficiali, mentre hanno ...Lo scorso martedí 24 gennaio, in prima serata, c'è stato l'appuntamento settimanale con Le Iene, lo show condotto da Belen Rodriguez e, in onda su Italia 1. Ma nella puntata del 24 gennaio c'è stata un'assenza importante che non è sfuggita ai telespettatori:non era presente in studio e Belen Rodriguez ha ...

