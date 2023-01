Teo Mammucari lascia Le Iene | il comunicato stampa di Mediaset

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Teohato Le. Il conduttore, dopo essere sparito ‘misteriosamente’ nel corso della scorsa puntata avrebbe deciso di non mettere più piede in studio. Secondo quanto recita ildiramato da– che vi copio e incollo qua sotto nella sua interezza – questa mossa sarebbe stata “in accordo con” e soprattutto “prevista”. “Come previsto e in accordo con, Teo, dopo 12 mesi esatti alla guida dellecon Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia l, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento. La conduzione delle prossime puntate dellesarà affidata all’attuale ospite fisso Max ...

lascia ' le Iene ', ora è ufficiale. L'annuncio poco fa da parte di Mediaset con un comunicato stampa in cui si scrive di 'nuove esperienze televisive con Italia1 '. Eppure solo pochi ...dice addio a "Le Iene". Dopo 12 mesi esatti alla guida del programma con Belén Rodriguez, come previsto e in accordo con Mediaset, il conduttore si dedicherà a nuove esperienze ...

Le Iene, Teo Mammucari assente: Belen conduce da sola. Strategia di Mediaset o rottura tra il conduttore e la ilmessaggero.it

"Una lite clamorosa": spunta il retroscena sull'assenza di Teo Mammucari alle Iene Today.it

Le Iene: Belén Rodriguez conduce senza Teo Mammucari. Il motivo «Una lite clamorosa» Vanity Fair Italia

Mammucari via ufficiale da 'Le Iene': il motivo è clamoroso Corriere dello Sport

Teo Mammucari lascia Le Iene: l'annuncio ufficiale e il nome del nuovo conduttore Today.it

La conferma arriva da un comunicato stampa diramato da Mediaset nella tarda mattinata di oggi, venerdì 27 gennaio 2023: “Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti ...L’attore affiancherà la showgirl argentina per le prossime puntate. Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà ...