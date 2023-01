Teo Mammucari fuori da Le Iene dopo la 'lite furiosa'. Ecco chi ci sarà accanto a Belen

lascia ' le Iene ', ora è ufficiale. L'annuncio poco fa da parte di Mediaset con un comunicato stampa in cui si scrive di 'nuove esperienze televisive con Italia1 '. Eppure solo pochi ...dice addio a "Le Iene". Dopo 12 mesi esatti alla guida del programma con Belén Rodriguez, come previsto e in accordo con Mediaset, il conduttore si dedicherà a nuove esperienze ...

Le Iene, Teo Mammucari assente: Belen conduce da sola. Strategia di Mediaset o rottura tra il conduttore e la ilmessaggero.it

"Una lite clamorosa": spunta il retroscena sull'assenza di Teo Mammucari alle Iene Today.it

Le Iene: Belén Rodriguez conduce senza Teo Mammucari. Il motivo «Una lite clamorosa» Vanity Fair Italia

Teo Mammucari lascia “Le Iene”: arriva Max Angioni accanto a Belen La Stampa

Mammucari via ufficiale da 'Le Iene': il motivo è clamoroso Corriere dello Sport

La conferma arriva da un comunicato stampa diramato da Mediaset nella tarda mattinata di oggi, venerdì 27 gennaio 2023: “Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti ...L’attore affiancherà la showgirl argentina per le prossime puntate. Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà ...