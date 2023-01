Tentano truffa ad anziano | arrestati dalla Polizia

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Spacciandosi per il nipote, aveva contattato telefonicamente unchiedendogli di versare una somma di denaro ad un corriere che a breve sarebbe arrivato per consegnargli un pacco. La vittima, insospettita, ha chiesto aiuto alla sua vicina che si è recata subito a casa sua dove, affacciandosi dal balcone, ha visto due persone con un pacco. Ma sul posto, nel quartiere Barra di Napoli, grazie alla segnalazione, sono arrivati anche i Falchi della Squadra Mobile. I poliziotti hanno notato i due uomini e ne hanno bloccato uno a bordo di uno scooter trovandolo in possesso di due telefoni cellulari e 1100 euro; l’altro, invece, ha tentato la fuga ma è stato raggiunto e bloccato dopo una colluttazione. Un 21enne napoletano con precedenti di, e un napoletano di 30 anni sottoposto agli arresti domiciliari ...

