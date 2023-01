Tennisnovela Djokovic per il tifo filorusso del padre | ma è finale contro Tsistipas

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ancora lui: ancora al centro delle polemiche in Australia dopo l’affaire vaccino dello scorso anno, anche se questa volta non è tutta colpa sua. In questo clima da ritrovata Guerra Fredda, potrebbe essere uno sconto tra Est ed Ovest – almeno all’apparenza – anche ladegli Australian Open. Il primo slam della stagione 2023 si chiuderà con l’attoche vedrà in campo proprio NovakStefanos Tsitsipas. E pensare che proprio per lui lo slam Aussie è paradossalmente quello in cui ha mostrato le migliori performance in carriera e fin da subito: tanto che quello che insegue domenica è il decimo Happy Slam. Un record assoluto per il major australiano, superato solo dai 14 e probabilmente irripetibili titoli sulla terra rossa del Roland Garros di Rafael Nadal. Un possibile ...