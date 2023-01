(Di venerdì 27 gennaio 2023) 2003, l’anno di nascita di Carlose Holger, coloro che dai più, non tralasciando ovviamente gli altri giovani della NextGen,considerati il futuro delmondiale; il primo è il numero 1 del mondo, l’altro è già stabilmente tra i top10 del ranking. Ma anche l’Italia ha il suo 2003 su cui investire:, il giovane talento pesarese che occupa attualmente la 162esima posizione del ranking ATP; certo non possiamo ancora catalogarlo nell’élite delmaschile, ma il Bel Paese lo sta curiosamente aspettando nella speranza che possa raggiungere i livelli dei suoi coetanei Sinner, Berrettini e Musetti.ha parlato ad OA Sport del suo 2022 ormai trascorso e delle sue ambizioni di questo 2023 da poco ...

... al momento della firma, mise nero su bianco che doveva avere solo un referente, il presidente... Chi comincia a giocare asogna Wimbledon, chi è in F1 sogna la Ferrari. E la Ferrari è una ...Libri venerdì 27, alle 18, al Circolo dele della Vela : presentazione di 'L'Eterno' (Marlin,... alle 20.45, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : 'Bones and All' diretto da...

Tennis, Luca Nardi: "Non sono come Alcaraz e Rune: non penso di arrivarci. Obiettivo top100" OA Sport

Tennis, Luca Serena vince l'internazionale di Sanremo Itf Master Tour TrevisoToday

Tennis, Luca Nardi sconfitto nelle qualificazioni degli Australian ... La Piazza di Rimini e Pesaro-Urbino

Sempre più tennis per Renault, Diede de Groot, Luca Van Assche e ... Youmark

Tennis: Luca La Palombara miglior abruzzese al Lemon Bowl 2023 Zonalocale

2003, l’anno di nascita di Carlos Alcaraz e Holger Rune, coloro che dai più, non tralasciando ovviamente gli altri giovani della NextGen, sono considerati il futuro del tennis mondiale; il primo è il ...In campionato, il bilancio non è positivo. Al “Grand Prix”, invece, atleti saliti una quindicina di volte sul podio ...