Tennis | Australian Open | Tsitsipas è il primo finalista | battuto Khachanov in 4 set

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Melbourne, 27 gen. (Adnkronos) - Il greco Stefanosè ildeglimaschili. La testa di serie numero 3, si è imposta in quattro set su Karen, numero 18 del seeding, in tre ore e 21 minuti con il punteggio di 7-6 (7-2), 6-4, 6-7 (6-8), 6-3. Persi tratta della seconda finale assoluta in uno Slam dopo quella persa con Novak Djokovic al Roland Garros del 2021. Il greco ora attende il vincitore della sfida proprio tra il serbo ex numero uno del mondo e lo statunitense Tommy Paul.

Seconda finale Slam, la prima in Australia, Paese che ha eletto sua seconda casa considerata la grande comunità greca che vive nello stato di Victoria e in Australia più in generale. Stefanos ...AtpUna delle autentiche sorprese di questoOpen è stato senza ombra di dubbio il giovane Ben Shelton. L'americano classe classe 2002 ha raggiunto sorprendentemente i quarti di finale a ...

Pronostici rispettati. Stefanos Tsitsipas, per la prima volta nella sua carriera, ha raggiunto la Finale degli Australian Open. Al quarto tentativo, il greco (n.4 del mondo) ha centrato l’obiettivo e ...Spero in un bel match e farò il tifo per Nole, come sempre”. E dopo la rottura del silenzio da parte del padre del tennista serbo è arrivata una nota anche da parte di Tennis Australia: “Dopo quanto ...