Tennis | Australian Open | Djokovic supera Paul e affronterà Tsitsipas in finale

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Melbourne, 27 gen. (Adnkronos) - Novakgiocherà ladeglicontro il greco Stefanos. I due campioni si contenderanno domenica il primo Slam della stagione con il greco che punta anche al numero uno mondiale. Il serbo, numero 4 del seedingo, si è imposto in semisullo statunitense Tommyin tre set con il punteggio di 7-5, 6-1, 6-2 in 2 ore e 20 minuti di gioco.

Srdjan Djokovic non assister alla semifinale degliOpen nella quale suo figlio Novak impegnato contro lo statunitense Tommy Paul. Lo ha annunciato il padre del campione serbo a poche ore dall'inizio del match. La decisione di non assistere ...Quindi questi sono i miei primi ricordi dell'Open'. Quando sei venuto a Melbourne per la ... Sia la Grecia che la Serbia si sono collocati sulla mappa delcome grandi contendenti negli ...

Australian Open, risultati di oggi: Djokovic e Tsitsipas in finale Sky Sport

Tennis, il ranking ATP degli italiani dopo gli Australian Open: Sinner precede Musetti, Berrettini scivola OA Sport

Novak Djokovic - Tommy Paul live: Tennis - Australian Open Maschile Eurosport IT

Tennis, Australian Open: Tsitsipas è il primo finalista - Sportmediaset Sport Mediaset

Tennis, Tsitsipas batte Khachanov: è finale agli Australian Open Tuttosport

Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas si affronteranno nella Finale degli Australian Open 2023, in programma domenica 29 gennaio (dalle ore 09.30 italiane) sul cemento di Melbourne. L’atto conclusivo de ...Seconda semifinale consecutiva negli Slam persa dal russo, che torna sul suo legame con l’Armenia: “Contento di aver visto le bandiere sugli spalti” Ci ha provato, ma non è bastato. Percorso perfetto, ...