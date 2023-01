Tempesta d' amore | puntate italiane | la sconvolgente proposta di Karl

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Un incredibile colpo di scena irromperà nel corso dei prossimi episodi italiani did'. Ariane Kalenberg, infatti, come segnalano gli spoiler, finalmente scoprirà chi la sta terrorizzando da settimane. La dark lady, in particolare, da un po' di tempo sta ricevendo minacce anonime ed è stata addirittura aggredita e drogata. Ariane si è convinta che dietro a quelle azioni ci fossero Werner ed Erik, ma poi ha iniziato a pensare che il suo ex maritopotesse essere ancora vivo. Ebbene, prossimamente, la Kalenberg si ritroverà faccia a faccia con lui e rimarrà scioccata. Inizialmente, la donna penserà sia un sosia, ma poile svelerà dettagli minuziosi a proposito dell'omicidio della madre di cui si è macchiata Ariane, ma anche del suo. Ricordiamo, infatti, che la dark lady ha provato ad assassinare il ...