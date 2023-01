Televisione in lutto L’attore è morto improvvisamente | ma è mistero | “Hanno disposto l’autopsia”

(Di venerdì 27 gennaio 2023)inper la scomparsa del. La notizia è stata confermata dalla famiglia e il suo agente John Boitano tramite un comunicato ufficiale. Secondo quanto riporta Variety, la figlia Savanah ha spiegato che il corpo delè a disposizione delle autorità per effettuare. L’esame autoptico servirà per determinerà la causa della morte di Lance Kerwin. Lance Kerwin è conosciuto per il suo ruolo nella miniserie Le notti di Salem e in altre importanti serie degli anni Settanta e Ottanta come La signora in giallo, La casa nella prateria, Squadra emergenza e Sulle strade della California.all’età di 62 anni nella mattina di martedì 24 gennaio a San Clemente, in California. Leggi anche: “Ci ha lasciati anche lui”. ...

Il mondo dellaè in, stretto attorno all'attore statunitense John Ventimiglia , famoso per aver interpretato il ruolo di Artie Bucco nelle pluripremiata serie televisiva I Soprano , in onda dal ...Mondo dellainper la scomparsa di Lance Kerwin , attore volto degli anni '70 grazie ad alcune celebri serie girate quando era solo un bambino. Aveva 62 anni e sopravvive a cinque figli. Addio ...

È morto Lance Kerwin, ex bambino prodigio della tv: la star di Le Notti di Salem aveva 62 anni Virgilio Notizie

"I Soprano", morta la figlia della star John Ventimiglia TGCOM

Lutto sul set de La porta rossa: morto uno degli attori della serie Trend-online.com

Shrinking, la nuova serie con Harrison Ford e Jason Segel: le cose da sapere Sky Tg24

Jannik Sinner, doloroso lutto per l’azzurro: per lui è stata una figura importante Tennis Press

Shrinking è incentrata su Jimmy Laird (Segel), un terapista in lutto che, a un anno dalla morte della moglie per un tragico incidente, non si è ancora rimesso in sesto. All'inizio lo troviamo confuso, ...Un lutto gravissimo ha colpito la famiglia del noto attore statunitense John Ventimiglia, famoso soprattutto per il suo ruolo di Artie Bucco nella serie tv di enorme successo I Soprano. Nelle ultime ...