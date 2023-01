Teen Wolf | parla l' autore Jeff Davis | Sono diventato ' il tizio dei lupi mannari'

Arden Cho non rimpiange la sua decisione. Kira non è stata coinvolta in: Il Film perché la sua interprete, tempo addietro, ha rifiutato di prendere parte al progetto. Il motivo non è mai stato un segreto: l'attrice ancora oggi precisa che la sua decisione è ...Il mondo diè tornato sul piccolo schermo con un film realizzato appositamente per Paramount+, consentendo ai fan della serie di rivedere in azione il licantropo Scott McCall (Posey). All'appello è però ...

Arden Cho, che ha interpretato Kira nella serie TV, ha puntualizzato di non essersi pentita della decisione presa tempo fa, quando ha rifiutato di tornare nel film di Teen Wolf.Il creatore di Teen Wolf, una delle serie più amate degli ultimi anni, ha parlato nel dettaglio del mancato cameo di Dylan O'Brien e del suo Stiles Stilinski all'interno del film realizzato per Paramo ...