Teen Wolf | il vero motivo per cui Dylan O' Brien ha scelto di non partecipare al film

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il creatore di, una delle serie più amate degli ultimi anni, ha parlato nel dettaglio del mancato cameo diO'e del suo Stiles Stilinski all'interno delrealizzato per Paramount+. Il mondo diè tornato sul piccolo schermo con unrealizzato appositamente per Paramount+, consentendo ai fan della serie di rivedere in azione il licantropo Scott McCall (Posey). All'appello è però mancato uno dei personaggi più celebri, ovStiles Stilinski, interpretato daO'. A spiegare nel dettaglio ildietro al mancato cameo ci ha pensato Jeff Davis, creatore della serie Jeff Davis ai microfoni di TV Insider: "Avevamo ...

Nella testa di Jeff Davis , l'ideatore e produttore esecutivo della serie soprannaturale di successo, tornare per lasciare tutto com'era non avrebbe portato a nulla. Nel film tv sequel disponibile da poche ore su Paramount+ (non in Italia, dove arriverà prossimamente), Scott McCall e i ...- Pubblicità - Dopo sei anni e 100 episodi, il personaggio di McCall Pack torna per salvare il mondo ancora una volta nel nuovo: Il Film , un'avventura ricca di azione che costringerà Scott McCall ( Tyler Posey ) e la sua famiglia allargata a riunirsi a Beacon Hills per affrontare una minaccia più pericolosa di ...

