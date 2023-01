Tecnocasa | a Bergamo e Brescia tornano gli investitori

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 27 gennaio 2023)unite in una sola Capitale, è lo slogan che ha unito le due città in un’unica “città illuminata che si svela attraverso l’intenso programma di2023. L’Ufficio Studi del Gruppoha analizzato quindi l’andamento del mercato immobiliare nelle due città divenute tutt’uno nell’essere Capitale Italiana della Cultura. Nella prima parte del 2022 i valori immobiliari disono rimasti stabili. Il mercato immobiliare della zona centrale ha visto un importante incremento dei canoni di locazione a causa della forte domanda soprattutto di lavoratori fuori sede e studenti, e della bassa offerta di immobili in affitto. Sono tornati a muoversi gliche acquistano, ristrutturano e rivendono alla luce ...