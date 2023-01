Teatro Massimo di Palermo | Marc Albrecht torna sul podio

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tra i direttori d’orchestra più ricercati del panorama internazionale,suldell’Orchestra deldiper dirigere, domenica 29 gennaio alle 20:30, i Kindertotenlieder e la Quinta Sinfonia di Gustav Mahler, uno dei grandi capolavori della musica del Novecento. Il programma prevede in apertura i Kindertotenlieder (Canti per i bambini morti), i cinque lieder per voce e orchestra che Mahler compose musicando le struggenti poesie scritte dal poeta tedesco Friedrich Rückert, che saranno cantati dal mezzosoprano tedesco Wiebke Lehmkuhl, e a seguire la Sinfonia n. 5 in do diesis minore di Mahler che per la varietà e ricchezza di idee musicali è considerata uno dei grandi capolavori della musica del Novecento. In occasione del Giorno ...