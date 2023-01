Teatro Golden Roma | “Da quali stelle siamo caduti”?

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Alarriva “Da”?, la prima commedia extrasensoriale ambientata in un bagno domestico. Con Danilo De Santis e Roberta Mastromichele, scritta e diretta da Danilo De Santis una produzione ATPR Ass. Teatri Per. Dall’1 al 12 febbraio 2023. “Da”? Alla prima commedia ambientata in una toilette domestica Siete pro o contro la condivisione dell’intimità mentre siete in bagno? Ci sono coppie che, anche dopo anni e anni di relazione, sono reticenti e non lasciano la porta del bagno neppure socchiusa per timidezza. Alarriva “Da...