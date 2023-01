Te lo sei dimenticato? | Argentina | veleno puro su Ibrahimovic

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 gennaio 2023) "Ricordo che abbiamo giocato contro lo United, con il Manchester City. Ero in panchina. E anche tu ti scatenavi. Dire che ‘si sono comportati male', penso che tu sia il meno appropriato per parlare". Aguero ha poi aggiunto: "Penso che prima di preoccuparti dell', potresti preoccuparti del tuo Paese, dei tuoi giocatori, che non sono nemmeno negli ultimi Mondiali”. Risponde durissimo Sergio Aguero a Zlatansu Twitch. Lo svedese aveva criticato l'di Lionel Scaloni, lanciando la frecciata e dicendo "di essere preoccupato per gli altri giocatori in, perché non vinceranno altro. Messi ha vinto tutto e sarà ricordato, ma il resto si è comportato male e che non può essere rispettato. Lo dico da professionista di alto livello. Per me è segno che hanno vinto una volta, ma non lo rifaranno ...