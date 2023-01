Tavassi rimette in riga Antonella | vittimismo e accuse | “Il mio fidanzato fa il complice”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Edoardo Donnamaria eFiordelisi stanno affrontando una nuova crisi indisponendo anche la Casa del Grande Fratello Vip e coloro che la abitano. Proprio l’ex di Lenticchio, dopo aver discusso con il(o ex?) ha avuto un battibecco pure con. “Piango tutti i giorni”,punta i piedi:lain... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... titubante circa i propri sentimenti, e un'incomprensionetutto in discussione. Ecco cosa è successo nelle ultime ore. Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia delude EdoardoSin dal suo ...Charlie sbrocca dopo un scherzo e chiede provvedimenti:loin riga Charlie è stato legato e gli altri gli hanno infilato un calzino in bocca. E se Gnocchi inizialmente è stato allo ...

Tavassi ribalta Antonella, vittimismo e accuse: “Il mio fidanzato è complice” Blog Tivvù

GFVIP 7, Edoardo Tavassi mette in dubbio i preferiti, la Regia censura subito TuttoSulGossip

GFVIP 7, la regia rimprovera alcuni vipponi che violano il regolamento | Ecco cosa è successo TuttoSulGossip

Gf Vip, Edoardo Tavassi mette in guardia Micol Incorvaia: «Se continui così...» ilmattino.it

GF Vip: critiche web su Signorini e autori, lui mette 'mi piace': 'Telenovela da 4 soldi' Blasting News Italia

Edoardo Tavassi rimette in riga Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip, vittimismo e accuse: “Il mio fidanzato fa il complice”.Guendalina Tavassi è una delle modelle più affascinanti che ci siano ... a causa della copiosa perdita di globuli rossi dal suo setto nasale. Per poterla rimettere in sesto ha dovuto farsi fare una ...