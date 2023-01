Tanti soldi dall’INAIL persino se non ti riconosce l’infortunio “pazzesco”

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 27 gennaio 2023) L’indennità INAIL serve are la liquidazione di un rimborso ad un lavoratori che ha subito un infortunio sul lavoro. A quanto pare però è possibile ricevere idell’INAIL anche senon viene riconosciuto. Ecco come funzionano davvero le cose. cosa fare quando l’INAIL nonilovetrading.itL’assicurazione INAIL sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è una garanzia per i lavoratori. Questa liquida un’indennità ai lavoratori che subiscono una di queste eventualità se queste sono causate dall’attività lavorativa. In particolare, per quanto riguarda gli infortuni, l’INAIL si attiva solo per lesioni occorse durante l’attività lavorativa che da una causa violenta da cui deriva un’inabilità al lavoro permanente (assoluta o parziale), temporanea ...