Tante emozioni per il terzo episodio di The Last of Us? Parla un attore del cast

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il 29 Gennaio, sul canale HBO, andrà in onda ildi Theof Us. La serie tv, decisamente apprezzata dagli spettatori, ha in serbo ancorasorprese. A rivelarlo è stato Jeffrey Pierce, che recita nei panni di Perry. Nella prossima puntata, ci saranno eventi decisamente inaspettati. Letrasmesse dai personaggi aumenteranno e l’adrenalina sarà ancora più presente. L’, tramite un post su Twitter, non ha potuto fare a meno di rivelare che il pubblico rimarrà senza fiato. Ovviamente, ha evitato di entrare nei dettagli. Al momento, è difficile fare ipotesi. Inoltre, bisogna ricordare che il suo personaggio non è presente nel videogioco, ma è stato creato appositamente per lo show. Si ricorda che, in Italia, l’appuntamento doppiato verrà trasmesso il 6 ...