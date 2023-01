Tagliafico su Martinez | «Emiliano è matto ma a volte è difficile controllare le emozioni»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 27 gennaio 2023) In una conferenza stampa di venerdì, due giorni prima della trasferta del Lione contro l’Ajaccio valida per la 20esima giornata di Ligue1, a Nicolasè stato chiesto del suo connazionale. Protagonista dei Mondiali in Qatar con l’Argentina anche per via dei suoi controversi festeggiamenti dopo aver ricevuto il premio come miglior portiere. Campione del mondo con l’Argentina, il terzino sinistro del Lione, Nicolasè tornato sulle polemiche che ancora accompagnano l’esultanza di alcuni giocatori argentini dopo la vittoria del Mondiale, e in particolareil portiere dell’Aston Villa. Il portiere aveva utilizzato il suo trofeo di miglior portiere della competizione come un oggetto fallico , prima di portare in giro una bambola con le ...