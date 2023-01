Tacopina annuncia Nainggolan alla Spal | Ho lavorato sodo per prenderlo

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La Gazzetta dello Sport scrive chesarà a Ferrara lunedì per sottoporsi alle visite mediche di rito e poi firmare il contratto. Per il momento,resteràper 5 mesi, ma ...

A Itasportpress,ha dichiarato: "Ho lavorato sodo per prenderlo e sono molto entusiasta. Ricordo Radja dai tempi in cui ero vicepresidente della Roma e molto vicino a De Rossi. Per me ...Ormai è tutto fatto, tra pochi giorni Radja Nainggolan sarà ufficialmente un nuovo giocatore della SPAL. A dare la conferma è stato lo stesso presidenteai microfoni di Itasportpress. Queste le sue parole sull'arrivo di Nainggolan: "Ho lavorato sodo per prenderlo e sono molto entusiasta. Ricordo Radja dai tempi in cui ero vicepresidente della ...

L’ex Inter e Roma Radja Nainggolan riparte dalla SPAL di De Rossi. Decisiva la volontà dell’ex capitano giallorosso Nainggolan-Spal, ci siamo. Manca solo il comunicato ufficiale… Leggi ...Radja Nainggolan torna in Italia. L’ex centrocampista di Piacenza, Cagliari, Roma ed Inter è pronto ad iniziare una nuova avventura. Per i crismi dell’ufficialità bisognerà attendere ancora qualche ...