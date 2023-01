(Di venerdì 27 gennaio 2023) Laha in programma di lanciare incinque auto a batteria entro il 2030 e tra le novità spicca anche la variantedella fuoristrada. A svelarlo è stata la stessa Casa di Hamamatsu nelle slide pubblicate a corredo della presentazione del suo nuovo piano industriale, che prevede nel complesso il lancio di 17 Bev tra Giappone, India e Vecchio continente. Il teaser. Nella slide dedicata all'si nota il profilo di cinque modelli elettrici, tra cui uno è inconfondibilmente la. Al momento non si hanno informazioni sul crono-programma dettagliato e quindi non si sa quale dei cinque possa essere il primo a sbarcare sui mercati europei. Tra l'altro, la slide mostra anche le linee di un veicolo dalle forme di una Kei-car, le auto di piccola cilindrata molto ...

Anche se la 'carbon neutrality' per i marchi giapponesi è un po' più lontana che in(per precise scelte industriali), non vuol dire che non si stia lavorando sulle elettriche, anzi. Lafino ad oggi ha fatto un po' la misteriosa presentando solo una concept, la eVX. Ma ...Insaranno introdotti complessivamente 5 nuovi modelli elettrici.ha anticipato che al nostro mercato saranno destinati soprattutto SUV e veicoli di segmento B elettrici. Infine, in ...

Suzuki: in Europa arriva la Jimny elettrica - Quattroruote.it Quattroruote

La prima Suzuki elettrica arriva l'anno prossimo InsideEVs Italia

Cosa farà Suzuki per prepararsi alla sfida della mobilità elettrica Start Magazine

Suzuki Jimny, l’auto mito ritorna in versione a cinque porte. Arriverà in Europa Corriere della Sera

Suzuki Jimny 5 porte, debutto in India. Attesa la conferma per la vendita in Europa Il Sole 24 ORE

Dalle slide del nuovo piano industriale spunta il progetto di una versione a batteria della fuoristrada, destinata al Vecchio continente ...Moto - News: La Casa di Hamamatsu mostra il piano di elettrificazione per le sue moto e le quattro ruote. Ecco cosa sappiamo ...