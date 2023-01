Superbike | altra tappa italiana nel futuro? Un circuito si candida

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Una crescita costante focalizzata alla finalizzazione del grande sogno chiamato. Dopo aver incassato tantissimi parere positivi a livello nazionale e internazionale, il Cremona Circuit sarebbe prontissimo a ospitare la categoria che lo scorso anno ha visto trionfare Alvaro Bautista di Ducati. Una speranza, tutta, che la passione di Alessandro Canevarolo vuole coltivare fortemente., le parole dell’Amministratore Unico del Cremona Circuit (Photo credit: Bonora Agency)“Il nostro impianto è quello che fa girare più moto in Europa – spiega a Corsedimoto Alessandro Canevarolo, Amministratore Unico del Cremona Circuit – La struttura è ampia, abbiamo anche il kartodromo, il ristorante e tutti vari servizi. Il settanta per cento del nostro fatturato deriva comunque dalle moto che girano dai primi di marzo a ...

... in seguito al per l'episodio avvenuto in occasione dei test dellaa Jerez, con la caduta ... anno in cui centra un'vittoria, a Misano. Il 2022 è stato poi l'anno del ritorno nel ...Si è chiusa a Jerez de la Frontera la due giorni di test invernali della, e la cronotabella finale sembra suggerire che si vada verso un'stagione di lotta a tre per l'iride, con i tre campioni del mondo Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea a ...

Superbike, test di Jerez: miglior tempo a Razgatlioglu, grande ritmo per Bautista Sky Sport

Superbike, Danilo Petrucci debutta con il team Ducati Barni: per lui 6° tempo La Gazzetta dello Sport

WorldSBK 2023 | Test Superbike a Jerez: Razgatlioglu precede Rea e Bautista Motorbox

Imola sotto la lente della Corte dei Conti, un problema in più per la SBK Motosprint.it

SBK, Rinaldi: "Voglio che il team lotti per il titolo con entrambi i piloti" Motosprint.it

Il turco della Yamaha, malgrado una caduta con incendio della sua moto, è il più veloce anche nella seconda e ultima giornata a Jerez. Bene anche Ducati e Kawasaki. Petrucci alla scoperta della serie ...Botta e risposta tra i due piloti, con Alvaro Bautista che accusa Ana Carrasco di averlo fatto cadere nel Day 1 dei test perché era visibilmente più lenta. La spagnola si difende dando la sua versione ...