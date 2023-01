Sud | cattive notizie

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Duerilasciate in rapida successione dovrebbero impensierire il Mezzogiorno e la sua classe dirigente. Dovrebbero impensierire un po’ tutti, in verità, perché le implicazioni di questenon possono che ricadere sulle persone le famiglie e le imprese che vivono e operano nel territorio. La prima è dell’Istat che certifica l’impoverimento delle regioni meridionali in termini di ricchezza e di popolazione. La seconda è dell’economista Gianfranco Viesti ingaggiato dalla Fondazione con il Sud di Carlo Borgomeo per verificare la capacità delle pubbliche amministrazioni nel rispondere alle sollecitazioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’Istituto nazionale di statistica si spinge a paventare un vero e proprio “collasso” della parte già debole del Paese che mai come in questi anni si sta sganciando da quella forte – e la ...