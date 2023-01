Su TikTok spopola il ‘metodo Shakira’ per scoprire se il partner tradisce | attenzione alla marmellata

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il ‘caso’ di Shakira e Gerard Piqué continua ad appassionare il web. Su, in particolare, stando un trend divertente: quello delShakira‘ perse il/lati. Si tratta ovviamente di clip ironiche, che però stanno riscuotendo successo. In sostanza le ragazze si filmano mentre controllano i barattoli diche si trovano nello proprie dispense o nei frigoriferi. Qualche esempio: c’è Jennifer che prende un vasetto didi fichi e ne misura il contenuto con un righello, segnando poi tutto su un foglietto. Oppure le divertentissime Chiara Carcano e Arianna Bertoncelli: “Quando trovi il barattolo diquasi finito“, si legge nelin cui le due ...

A cosa si riferisce il mascara trend Si tratta di nuovo espediente con cui gli utenti di TikTok cercano di eludere la censura della piattaforma per parlare di argomenti relativi alla sessualità

