Su 4R di febbraio - Salvini | Il 2035 non è un dogma

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Non ha remore, com'è nel suo stile, Matteo, vicepresidente del consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'intervista che ha rilasciato a Quattroruote che potrete trovare nel fascicolo di, in edicola da mercoledì 1. Una conversazione nella quale il titolare di uno dei dicasteri più importanti della compagine governativa spazia tra tutti i temi di attualità, dalla transizione ecologica alle infrastrutture, dalla politica di mobilità alla revisione del Codice della strada. Scadenza da rivedere. Sul passaggio alla mobilità elettrica, il ministro è drastico: "La transizione", afferma, "come dice la parola stessa va accompagnata, gestita, spiegata, ma non dev'essere una ghigliottina: mettere fuori norma le auto a combustione interna nelè un suicidio industriale, culturale, ...

Il testo del decreto è atteso in aula il 2. Sono circa duecento gli emendamenti da votare. Non è escluso che la Lega ci riprovi. In aula magari.smorza e nega tensioni. La linea di ......provinciale il prossimo 7c'è un'informativa", conclude Failoni. Intanto c'è un braccio di ferro tra Piemonte e Lombardia dopo la rinuncia trentina ( Qui articolo ). E il ministro,...

Su Quattroruote di febbraio - Salvini: "Il 2035 non è un dogma" Quattroruote

Zelensky a Sanremo 2023, reazioni e polemiche: le posizioni da Salvini a Di Battista Sky Tg24

Da Salvini a Di Battista, tutti contro l'intervento di Zelensky al Festival ... Fanpage.it

“No a Zelensky a Sanremo”, l’inedito fronte contro l’ospitata al Festival: da Salvi... Il Riformista

Il ministro Matteo Salvini a Bergamo: «Il treno per Orio va fatto, è troppo urgente» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Il testo del decreto è atteso in aula il 2 febbraio. Sono circa duecento gli emendamenti da votare. Non è escluso che la Lega ci riprovi. In aula magari. Salvini smorza e nega tensioni. La linea di ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...