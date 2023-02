Su 4R di febbraio - Salvini | Il 2035 non è un dogma

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Non ha remore, com'è nel suo stile, Matteo, vicepresidente del consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'intervista che ha rilasciato a Quattroruote che potrete trovare nel fascicolo di, in edicola da mercoledì 1. Una conversazione nella quale il titolare di uno dei dicasteri più importanti della compagine governativa spazia tra tutti i temi di attualità, dalla transizione ecologica alle infrastrutture, dalla politica di mobilità alla revisione del Codice della strada. Scadenza da rivedere. Sul passaggio alla mobilità elettrica nel, formalizzato con l'ok dell'Europarlamento, il ministro è drastico: "La transizione", afferma, "come dice la parola stessa va accompagnata, gestita, spiegata, ma non dev'essere una ghigliottina: mettere fuori norma le auto a combustione interna nel ...