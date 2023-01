STRIPPER | cosa pensano degli uomini nel 2023?

(Di venerdì 27 gennaio 2023) “Secondo un nuovo sondaggio, le donne dicono che si sentono più a loro agio spogliandosi davanti agliche non davanti alle donne. Dicono che le donne giudicano troppo, mentre, naturalmente, glisono semplicemente grati.” Robert De Niro Prima di tutto chiediamoci CHE COS’E’ UNA? Pexels Free Royalty ImagesBeh, signori miei, è una spogliarellista,è in inglese ed è usato dalla nuova generazione. All’estero è molto più comune come lavoro, mentre in Italia viene visto in maniera negativa, anche perché sono pochi i luoghi nel nostro paese dove questo lavoro possa essere praticato. Non stiamo parlando di Night Club, accompagnatrici, prostitute, hostess di sala o altro, stiamo parlando di ARTISTE. Queste ragazze (ci sono anche molti) si spogliano con logica, ...

