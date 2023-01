Stramaccioni | «Zaniolo? I tifosi sono arrabbiati | guardate Skriniar…»

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Le parole di Andrea, ex allenatore dell’Inter, sulla situazione legata a Nicolòe Skriniar Andreaha parlato a Centro Suono Sport 101.5 del rapporto trae la Roma. PAROLE – «ha dato tanto amore, ma ne ha anche ricevuto tanto. Ha sbagliato nella sua dichiarazione perché finché vesti una maglia devi dare il 101% ed ora è giusto che isiano. Guardiamol’agente ha parlato, ma in campo dà il 100% e continua a giocare perché il calcio moderno è così. Il mercato c’è e l’offerta può arrivare da un momento all’altro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter ed attuale telecronista di Dazn.