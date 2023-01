Strage di Samarate | il figlio sopravvissuto vuole rivedere il padre Alessandro Maja

(Di venerdì 27 gennaio 2023) A 4 mesi dal suo rientro a casa dopo essere stato a lungo ricoverato Nicolòha chiesto di vedere il, il geometra accusato di aver ucciso sua moglie e sua figlia nella notte tra il 3 e il 4 maggio scorso a colpi di martello. “Nicolòvedere suo, lo porterò sicuramente alla prossima udienza” ha ha detto Giulio Pivetta, il nonno del 24enne che fu gravemente ferito dal. Il nonno di Nicolò,alladi, ha parlato a margine dell’udienza in Corte d’assise a Busto Arsizio (Varese). Poi ha spiegato di aver ricevuto alcune lettere da parte dinelle quali ha chiesto come sta il: “Gli ...

Busto Arsizio - Alessandro Maja in corte d'assise a Busto Arsizio per ladi

