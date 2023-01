Strage di giovanissimi | dai 17 ai 22 anni Incidente choc | in 5 perdono la vita | nella stessa auto

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Un dramma che si fatica a raccontare, quello dei cinque ragazzi morti stanotte in un terribilea Fonte Nuova, alle porte di Roma. Erano circa le 2.30 quando, per cause da accertare, la Fiat Cinquecento sulla quale viaggiavano è finita contro un palo della luce in prossimità del bivio tra la strada provinciale Nomentana e via IX novembre, a pochi metri dall’ufficio postale di Fonte Nuova, poi contro un albero, prima di ribaltarsi diverse volte lungo l’asfalto. Secondo quanto riportano i media locali alcuni dei corpi sono stati scagliati fuori dall’abitacolo; altri sono rimasti imprigionati tra le lamiere.viaggiavano Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Leonardo Chiapparelli e Simone Ramazzotti, 22, romani di Tor Lupara, 17enni invece le due amiche Giulia Sclavo e Flavia Troisi che, proprio ...